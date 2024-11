Photo : YONHAP News

Le World Bio Summit 2024 a ouvert ses portes hier à Incheon, à l’ouest de Séoul. Il s’agit de sa troisième édition. Pendant deux jours, quelque 1 200 participants venus de 43 pays doivent échanger leurs idées sur le thème suivant : des investissement futurs pour une décennie saine et sûre.En effet, les dernières tendances dans le domaine après le COVID-19, tels que la recherche et le développement novateurs, le renforcement des chaînes d'approvisionnement ainsi que la formation des mains d’œuvres dans le secteur bio seront à l’ordre du jour.Le ministère sud-coréen de la Santé, qui le planifie avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), s’attend à ce que cet événement serve de lieu de discussions pour traiter et se préparer aux menaces sanitaires mondiales.