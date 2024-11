Photo : YONHAP News

En ce deuxième mardi du mois de novembre, il fait très beau au pays du Matin clair et aucun nuage n’est à déclarer à l’horizon.Concernant les températures, elles sont plutôt douces aujourd’hui. Sur le chemin du travail, il fait 10°C à Séoul, tout comme à Cheongju, Daegu, Gwangju et Ulsan. Il fait 9°C dans le reste des régions intérieures et la maximale est pour l’île de Jeju avec 15°C. Il fait 13°C à Busan et à Gangneung.Dans la seconde partie de journée, il fera entre 19 et 20°C sur la quasi-totalité du territoire, à l’exception de la côte sud où le mercure va osciller entre 21 et 22°C et à Jeju où il fera 23°C.