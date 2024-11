Sommet de l’Apec : les leaders sud-coréen, américain et japonais pourraient se revoir

Photo : YONHAP News

Les dirigeants sud-coréen, américain et japonais pourraient se retrouver à trois en marge du sommet de l’APEC, le Forum de coopération économique Asie-Pacifique. Cette réunion annuelle va se tenir les 15 et 16 novembre au Pérou.A en croire l’agence nippone Kyodo News, les trois pays mènent actuellement des discussions allant dans ce sens. Objectif : reconfirmer l’importance de leur coopération raffermie sous le mandat de Joe Biden, et ce face à la possibilité que son successeur la dévalorise.Si cette entrevue a lieu, les leaders des trois partenaires vont se rencontrer pour la première fois en un an et trois mois. Et cette fois, le nouveau Premier ministre japonais, Shigeru Ishiba, y sera présent.Pour rappel, un responsable de la présidence sud-coréenne avait précédemment annoncé que Biden avait proposé à Yoon Suk Yeol un nouveau sommet trilatéral avant la fin de l'année.A noter aussi que lors de leur rencontre à Camp David en août 2023, Yoon, Biden et Fumio Kishida, le chef du gouvernement japonais de l’époque, étaient convenus de se revoir au moins une fois par an.Kyodo News a par ailleurs rapporté aujourd’hui que Shigeru Ishiba cherchait à s’entretenir en tête-à-tête, le 16 novembre, avec le chef de l’Etat sud-coréen, également dans le cadre de la grand-messe au Pérou. Les deux hommes s’étaient déjà rencontrés pour la première fois le 10 octobre à Viantiane. Ils étaient alors présents à plusieurs sommets liés à l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean), tenus dans cette capitale du Laos.