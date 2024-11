Han Duck-soo préconise de se préparer au retour de Donald Trump

Photo : YONHAP News

Le conseil hebdomadaire des ministres s’est tenu aujourd’hui. Cette semaine, c’est le Premier ministre qui a présidé cette première réunion après la réélection de Donald Trump à la tête des Etats-Unis. Les conséquences que risque d’avoir sa seconde présidence sur la politique de la Corée du Sud ont donc été au cœur des discussions.Han Duck-soo a demandé notamment aux ministères concernés par la finance, le commerce et l’industrie de bien s’y préparer, en travaillant en étroite collaboration avec leurs acteurs. Il les a exhortés en même temps à assurer la continuité des projets de coopération dans lesquels les gouvernements de Séoul et de Washington sont déjà engagés. Il s’agit entre autres de l’intelligence artificielle, des biotechnologies de pointe ou encore de la quantum.Le chef du gouvernement a par ailleurs promis de consolider davantage l’alliance avec l’administration de Trump, de protéger la sécurité et les intérêts nationaux, et d’aider les entreprises sud-coréennes pour que celles-ci ne rencontrent pas de difficultés à l’étranger.Han en a profité pour demander de préparer un plan « grand froid » afin de protéger les populations les plus vulnérables.Le Premier ministre a également exprimé sa préoccupation à l’égard des conducteurs en état d’ébriété, dont le nombre ne diminue toujours pas.