« Mugunghwa 6A » : mise en orbite réussie pour le nouveau satellite de télécommunication sud-coréen

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud vient de placer en orbite un nouveau satellite de télécommunication. Il s’agit de « Koreasat-6A », appelé aussi « Mugunghwa 6A » de l’opérateur KT SAT. Mugunghwa ou l’hibiscus est sa fleur emblème.Le satellite a été lancé hier à bord de la fusée Falcon 9 de SpaceX depuis la base de Cap Canaveral en Floride, aux Etats-Unis. C’était vers 12h22, heure locale.Sept minutes après le décollage, le premier étage du véhicule s'est séparé et a atterri à la base. Et son 2e étage a suivi la trajectoire prévue avant de mettre en orbite la charge 35 minutes après le lancement.« Koreasat-6A » doit assurer les services fixes (FSS) et ceux de radiodiffusion par satellite (BSS), à partir du premier trimestre 2025, si tout va bien. Avant cela, KT SAT va procéder à un test jusqu’à la fin de l’année.