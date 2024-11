Photo : YONHAP News

« Appateu, appateu », les jeunes et même les moins jeunes du monde entier le fredonnent en ce moment même. Et grâce à ce refrain accrocheur, « APT. » interprété par Rosé, avec Bruno Mars en featuring se maintient en tête des classements Billboard.D’après le magazine américain, ce titre occupe le trône du chart Global 200 tout comme celui du Global Excl. US, et ce pour la troisième semaine consécutive.De l’avis des spécialistes, « APT. » restera également sans grosse difficulté dans le Global 100, le classement principal de Billboard.