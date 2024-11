Photo : Getty Images Bank

Près de sept sud-Coréens sur dix pensent qu’un couple peut vivre sous le même toit sans se passer la bague au doigt. Quelque chose d’inimaginable dans une société sud-coréenne confucénne. Ce changement de mœurs, on le constate dans une étude que l’Institut national des statistiques (Kostat) a publiée aujourd’hui.Si on regarde de près les chiffres, 67,4 % des personnes interrogées se sont montrées favorable à une union sans mariage. C’est une hausse de 2,2 points comparée à il y a deux ans. Toujours selon la même enquête, 37,2 % des sondés ont répondu pouvoir avoir des enfants sans être mariés.Cette étude du Kostat est réalisée tous les deux ans. Cette fois-ci, elle a été menée, en mai, auprès de 36 000 individus âgés de 13 ans et plus.