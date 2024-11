Pyongyang brouille les signaux GPS depuis cinq jours en mer Jaune

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord poursuit sa campagne de brouillage de signaux GPS pour le cinquième jour de suite près de la frontière maritime intercoréenne en mer Jaune, entre la Chine et la péninsule. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui l’état-major interarmées sud-coréen (JCS).Le pays communiste avait déjà mené des opérations similaires entre fin mai et début juin pendant cinq jours d’affilée aussi, également dans le même secteur maritime.A l’époque, il s’agissait bel et bien des provocations envers le Sud, au vu de la direction des signaux et de leur intensité. Mais le nouveau brouillage est relativement moins puissant et de courte durée. Il est donc possible de ne pas le considérer comme une tentative d’attaque.Le porte-parole du JCS, Lee Sung-jun, estime que le régime de Kim Jong-un le mène pour se préparer essentiellement à d’éventuels envois de drones sud-coréens sur son espace aérien.