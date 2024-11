Shin Won-sik : Séoul n’est plus le seul bénéficiaire de son alliance avec Washington

Photo : YONHAP News

Le conseiller à la sécurité nationale de Yoon Suk Yeol a déclaré que son pays n’était plus « un bénéficiaire unilatéral » de l’alliance Séoul-Washington et continuerait donc à protéger les intérêts essentiels en qualité de partenaire capable de contribuer à la sécurité et à la prospérité dans la région comme dans le monde. Et d’ajouter que la Corée du Sud va redoubler d’efforts pour faire de cette alliance une union irremplaçable.Shin Won-sik a fait cette déclaration dans son intervention devant un forum organisé aujourd’hui à Séoul. Il aurait tenu ces propos pour souligner que l’alliance bilatérale est nécessaire aussi pour les intérêts nationaux des Etats-Unis. Et ce, alors que Séoul s’inquiète des éventuelles exigences de Donald Trump d’augmenter sa contribution au stationnement de troupes américaines sur son territoire, après son retour à la Maison Blanche.L’ancien ministre de la Défense de Yoon a également affirmé que le gouvernement sud-coréen resterait fidèle à son objectif de dénucléariser la Corée du Nord, de manière complète. Une remarque qui viserait à faire dissiper les préoccupations concernant la possibilité que le successeur républicain de Joe Biden tente de rouvrir les négociations nucléaires avec Kim Jong-un.Sur la coopération militaire Moscou-Pyongyang, le conseiller présidentiel a dénoncé « le pire pari », affirmant que le royaume ermite représente une menace existentielle pour l’ordre mondial fondé sur des règles et des valeurs au delà de la péninsule et de l’Europe.