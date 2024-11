La lutte contre la polarisation, priorité de la seconde moitié du quinquennat de Yoon Suk Yeol

Photo : YONHAP News

Yoon Suk Yeol est entré hier dans la deuxième phase de son quinquennat. A cette occasion, le président de la République a donné à son équipe du Bureau de Yongsan une priorité de cette seconde partie : en finir avec la polarisation.Son premier conseiller à la coordination politique a détaillé cet objectif lors d’un débat sur le bilan de la première mi-temps du mandat, organisé par la formation présidentielle. Sung Tae-yoon a en effet expliqué que l’exécutif allait dorénavant entreprendre des efforts politiques, en se basant sur ceux déployés durant les deux dernières années et demie pour la reprise économique. Et ce pour que les résultats s’en ressentent.La nouvelle posture du président Yoon n’est pas sans lien avec la chute de sa cote de confiance. La popularité du chef de l’Etat atteint son plus bas niveau depuis sa prise de fonction, à moins de 20 % dans certains sondages.La poursuite des cinq réformes phares est aussi au programme. Elles concernent le système de santé, le travail, l’éducation, les retraites et la crise démographique.L’administration de Yoon n’exclut pas non plus la possibilité de revenir sur sa politique budgétaire d’austérité. Sans pour autant adopter une politique expansionniste.