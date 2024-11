Le KDI abaisse ses prévisions de croissance nationale pour 2024 et 2025

Photo : KBS News

Mauvaise nouvelle pour l’économie nationale. Le Korea Development Institute (KDI) a une nouvelle fois révisé à la baisse sa prévision de croissance, à 2,2 % pour cette année, 0,3 point de moins que son estimation d’août.Selon le think tank sud-coréen, la reprise économique du pays semble s’affaiblir. En cause, le ralentissement continu des investissemens dans le BTP et celui du marché du travail.L’institut, financé par l’Etat, se montre pourtant moins pessimiste pour 2025. Il table désormais sur un bond de 2 % du PIB, contre 2,1 % anticipés il y a trois mois.Le KDI redoute tout particulièrement l’impact de l’éventuel changement radical de la politique commmerciale des Etats-Unis sur les exportations des produits « made in Korea », après le retour de Donald Trump.En ce qui concerne l’indice des prix à la consommation, l’institut estime qu’il devra retomber sous l'objectif de 2 %, pour se situer aux alentours de 1,6 % l’année prochaine. Dans la foulée, il a suggéré la nécessité d’abaisser le taux directeur, de manière progressive.