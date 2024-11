Photo : YONHAP News

« Une étroite communication se poursuit » pour une rencontre entre Yoon Suk Yeol et Donald Trump. C’est une annonce faite aujourd’hui par le Bureau présidentiel de Yongsan.Le président de la République va prendre part aux deux prochains sommets multilatéraux, ceux de l’Apec, le Forum de coopération économique Asie-Pacifique, et du G20, prévus entre le 14 et le 21 novembre. Le premier aura lieu à Lima, la capitale du Pérou, et le second à Rio de Janeiro au Brésil.C’est à cette occasion que Yoon va faire escale aux Etats-Unis pour s’entretenir avec le prochain locataire de la Maison Blanche.