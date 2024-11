Vin : les importations baissent de près de 22 %

Photo : YONHAP News

24 460 tonnes, c’est la quantité de vin que la Corée du Sud a importée durant les six premiers mois de 2024. D’après le Service des douanes, il s’agit d’une baisse de 21,9 % par rapport à la même période l’an dernier.L’importation de cette boisson alcoolisée, obtenue par la fermentation des raisins, est en baisse d’année en année. Après avoir franchi un pic en 2021, avec 76 575 tonnes, elle est tombée à 71 020 tonnes l’année suivante pour dégringoler jusqu’à 56 542 tonnes en 2023. D’après un responsable du secteur, cette baisse de la consommation est due à l’inflation. Les jeunes, qui sont obligés de se serrer la ceinture, se tournent vers la bière.Les chiffres témoignent en effet ce changement. D’après Emart, l’une des plus grandes chaînes d’hypermarchés du pays, entre janvier et le 11 novembre 2024, la bière locale occupe la première place des ventes avec 25 % de la part. Contre 22,3 % pour le vin. Alors que l’année dernière, c’était le vin qui s’était retrouvé sur le trône avec 23,9 %. Contre 23,5 % pour la bière sud-coréenne.