Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont confirmé que les troupes nord-coréennes déployées en Russie avaient commencé à participer à des opérations contre l’Ukraine. C’est au cours d’un briefing tenu mardi que le porte-parole adjoint du département d’Etat a déclaré que plus de 10 000 soldats venus de la Corée du Nord avaient été envoyés dans l’est de la Russie.D’après Vedant Patel, la plupart d’entre eux se sont dirigés vers l’ouest de Koursk, où ils ont commencé à s’engager dans des combats avec les forces russes. Il a également fait savoir que le déploiement des hommes de Kim Jong-un sera probablement à l’ordre du jour lors des discussions, cette semaine, entre Antony Blinken et ses interlocuteurs de l’Otan et de l’Union européenne à Bruxelles.