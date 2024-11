Photo : YONHAP News

En ce deuxième mercredi de novembre, la météo est encore clémente en Corée du Sud. En effet, ce matin, le soleil brille sur tout le territoire, et cet après-midi, il fera toujours beau malgré l’arrivée de quelques nuages.Concernant les températures, sur le chemin du travail, il fait 9°C à Séoul, tout comme à Gwangju et Mokpo. 8°C sont enregistrés à Cheongju, Andong et Daegu. Il fait 11°C à Gangneung et 14°C à Busan. La maximale est pour l’île méridionale de Jeju avec 15°C.Dans la seconde partie de journée, le mercure n’évoluera que très peu sur l’ensemble du pays puisqu’il fera entre 18 et 20°C, avec un pic à 23°C à Jeju.