Prix à l'importation et à l’exportation : en hausse en octobre

Photo : YONHAP News

Les prix à l'exportation et à l'importation ont augmenté le mois dernier, en grande partie à cause de l'affaiblissement du won face au dollar.D'après les chiffres publiés aujourd'hui par la Banque de Corée (BOK), l'indice des prix à l'exportation en won a bondi de 2 % en octobre par rapport à septembre. Le taux de change moyen de la monnaie sud-coréenne contre le dollar américain était de 1 361 wons contre 1 334,82 en septembre.Les prix à l'exportation des biens manufacturés ont progressé de 1,7 %, en raison de la hausse des prix du charbon, des produits pétroliers, chimiques et des métaux de base. Les produits agricoles, forestiers et halieutiques ont augmenté de 1,2 % durant cette même période.L'indice des prix à l'importation en won a, lui, grimpé de 2,2 % sur un mois. Cette hausse est due à l'augmentation des cours internationaux du pétrole brut et à la dépréciation de la monnaie coréenne face à celle des USA. Les matières premières ont connu la plus forte augmentation, avec un bond de 4,1 % par rapport à septembre. Les biens intermédiaires, de leur côté, ont vu leurs prix à l'importation progresser de 1,6 % en un mois.Un responsable de la banque centrale sud-coréenne a précisé qu'un mélange de facteurs haussiers et baissiers influence les prix. L'augmentation du taux de change du won face au billet vert et la baisse du prix du pétrole ajoutent de l'incertitude. Il a ajouté qu'il est difficile de prédire les tendances futures des prix à l'exportation et à l'importation dans ce contexte économique mondial instable.