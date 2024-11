Vers une reprise du dialogue Pyongyang-Washington avec un retour de Trump ?

Photo : KBS News

Un ancien haut responsable américain de la première présidence de Donald Trump a affirmé que le dialogue entre les États-Unis et la Corée du Nord pourrait reprendre si le républicain revenait au pouvoir. Stephen Biegun, ancien secrétaire d'État adjoint, a fait cette déclaration mardi lors d'un débat sur les relations Pyongyang-Washington organisé par la Korea Society à New York.L'ex-représentant spécial pour la Corée du Nord a estimé que des engagements pourraient être pris en vue de relancer les discussions. Cependant, il a précisé que cela ne serait pas la priorité de la nouvelle administration Trump, bien que celui-ci ait mentionné ses liens avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un pendant sa campagne.Biegun a toutefois souligné que la situation nucléaire nord-coréenne avait évolué depuis le premier mandat de Trump, exigeant une nouvelle approche. Il a évoqué le déploiement de soldats nord-coréens en Russie et estimé que cette question pourrait rapidement remonter dans l'agenda diplomatique américain. Même si ce n’est pas immédiat, il pense que Pyongyang chercherait des moyens pour que cela se produise.En 2019, le Républicain avait refusé de lever les sanctions contre Pyongyang en échange du démantèlement du complexe nucléaire de Yongbyon, une demande formulée par Kim Jong-un lors de leur sommet à Hanoï, au Vietnam.