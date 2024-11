Emploi : une hausse de moins de 100 000 postes en octobre

Photo : YONHAP News

En octobre, le nombre de nouveaux emplois a augmenté de moins de 100 000 pour la première fois en quatre mois en Corée du Sud. Selon les données publiées, ce matin, par l'Institut national des statistiques (Kostat), le nombre de travailleurs âgés de 15 ans et plus s’est élevé à 28,84 millions. Il s’agit d’une hausse de 83 000 sur un an.Par secteur, les ventes en gros et au détail ont enregistré une perte de 148 000 emplois, alors que la construction a vu 93 000 postes disparaître. Dans l'industrie manufacturière, le nombre d'employés a diminué de 33 000 par rapport à octobre 2023, marquant ainsi une baisse continue depuis quatre mois.Les services de santé et de l’aide sociale, ceux d’éducation, ainsi que ceux des professions scientifiques et techniques ont, quant à eux, connu une hausse de nouveaux emplois.Par tranche d'âge, ce sont les seniors qui ont soutenu le marché de l'emploi, tandis que la tendance à la baisse s'est poursuivie chez les jeunes. Plus précisément, les plus de 60 ans ont vu leur nombre d’employés augmenter de 257 000. Les trentenaires et les quinquagénaires ont également progressé, respectivement de 67 000 et de 12 000. Cependant, en raison de la baisse démographique, le nombre d'employés âgés de 15 à 29 ans a chuté de 182 000. Les quarantenaires ont aussi subi une baisse de 72 000 postes.La population inactive s'est élevé à 16,08 millions, soit 21 000 de plus qu’en 2023. Le nombre de personnes qui ne recherchent pas de travail a atteint 2,44 millions. Notons que c’est un niveau record pour le mois d’octobre.