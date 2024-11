G-STAR : le plus grand salon dédié aux jeux vidéos du pays va débuter demain

Photo : YONHAP News

G-STAR 2024 va ouvrir, demain, ses portes au Centre des expositions et des conventions de Busan (Bexco) situé dans le sud-est de la Corée du Sud. Il s’agit du plus grand salon de jeux vidéos du pays. L’événement se déroulera jusqu’au 17 novembre, avec un total de 3 281 stands.En plus de Nexon Korea, son principal sponsor, le rendez-vous accueillera d'autres grandes entreprises du secteur du jeu vidéo et des TIC, telles que Netmarble, Gravity et Lionheart Studio. Les participants ont installé de grands stands pour présenter leurs nouveautés aux visiteurs.Steam, la plus grande plateforme mondiale de distribution de jeux PC, participera également à l'événement « G-STAR Indie Showcase 2.0: Galaxy ». C’est la première fois que Steam, qui n’a pas de filiale au pays du Matin clair, organise une exposition destinée au public local dans ce salon.Aujourd'hui, à la veille de l’ouverture du salon, une cérémonie, organisée par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et l'Association de l'industrie du jeu vidéo de Corée (K-GAMES), va récompenser les jeux locaux qui ont marqué l'année.