Pyongyang reste muet face à la victoire de Trump

Photo : KBS News

La Corée du Nord ne montre toujours aucune réaction à la victoire de Donald Trump. Jusqu’à 9h ce matin, elle n’a diffusé aucune information concernant la réélection du candidat républicain sur ses principaux médias, dont son agence de presse officielle, la KCNA, et le quotidien Rodong Sinmun.Il n'est toutefois pas rare que Pyongyang ne réagisse pas immédiatement aux résultats de la présidentielle américaine. Après la première victoire du milliardaire, en novembre 2016, le régime de Kim Jong-un avait abordé les résultats dix jours plus tard. Lors de celle de Joe Biden en 2020, le pays communiste était resté silencieux pendant plus de deux mois.Certains estiment que Pyongyang attend probablement de voir quels messages Washington lui transmettra. Même si Trump avait mis en avant ses liens avec Kim Ⅲ durant sa campagne et avait envoyé des messages amicaux, il n'avait pas présenté de politique concrète vis-à-vis de la Corée du Nord. Cette dernière devrait aussi prendre en compte le fait que l’équipe des affaires étrangères et de la sécurité de la deuxième administration Trump est composée de figures favorables à une ligne dure sur la question nord-coréenne.D’autres supposent qu’au nord du 38e parallèle, on attend le bon moment pour émettre des messages de condamnation, plutôt que ceux de félicitations, car il privilégierait davantage la « confrontation » à la « négociation » avec les USA. La Corée du Nord, qui se concentre actuellement sur sa coopération avec la Russie, pourrait accorder moins d’attention à l’amélioration de ses relations avec les États-Unis.