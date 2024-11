Freedom Edge : début de l'exercice militaire sud-coréano-américano-japonais

Photo : YONHAP News

L'exercice militaire conjoint entre la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon, baptisé « Freedom Edge », débute aujourd'hui. C’est ce qu’a annoncé l'état-major interarmées sud-coréen (JCS).La deuxième édition de cette manœuvre trilatérale multidomaine se déroule jusqu'à ce vendredi dans les eaux internationales au sud de l'île de Jeju. Sa première édition a eu lieu en juin dernier, suite à un accord conclu lors du sommet des dirigeants des trois pays alliés, tenu en août 2023 à Camp David.Pour cette manœuvre, côté sud-coréen, le destroyer Aegis Seoae Ryu Seong-ryong, le destroyer Chungmugong Yi Sun-sin, des avions de patrouille maritime P-3, ainsi que des chasseurs F-35A et F-15K sont mobilisés. Les Etats-Unis déploient, quant à eux, le porte-avions à propulsion nucléaire de la classe Nimitz USS George Washington et les destroyers USS Higgins et USS McCampbell, entre autres. Le Japon participe avec, notamment, le destroyer Haguro.Cet exercice inclut notamment un entraînement aérien impliquant des chasseurs de 5e génération, des exercices de défense antimissile maritime, de lutte anti-sous-marine, de lutte contre la piraterie et de cyberdéfense.