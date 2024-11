Une exposition d’art médiatique inspirée du patrimoine culturel sud-coréen va se tenir à Las Vegas

Photo : YONHAP News

« The Heritage Garden », une exposition de médias interactifs mettant en avant le patrimoine culturel coréen, se tiendra pendant un mois au musée Arte, à Las Vegas. Elle se déroulera du 19 octobre au 20 décembre. C’est ce qu’a annoncé hier le Centre culturel coréen de Los Angeles.Il s’agit du premier événement organisé en collaboration avec le musée Arte, qui présente des œuvres d'art médiatiques inspirées du patrimoine du pays du Matin clair. Ces créations ont été réalisées avec « d'strict », une entreprise spécialisée dans les médias interactifs et les expériences immersives.Les organisateurs de l’événement ont expliqué que celui-ci offrirait une expérience d’une nouvelle dimension au public grâce à la fusion du patrimoine culturel et de l'art médiatique. La musique de fond, comprenant des réinterprétations modernes de la musique traditionnelle coréenne, renforcera également, selon eux, l'immersion des visiteurs.