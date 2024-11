Election de Trump : les marchés financiers sud-coréens en baisse isolée

Photo : YONHAP News

Les marchés financiers sud-coréens peinent à se remettre des répercussions provoquées par la victoire de Donald Trump à la dernière présidentielle américaine.Le taux de change du won sud-coréen par rapport au dollar US se situait autour de 1 370 wons, mardi dernier, juste avant l'élection américaine. Il a toutefois augmenté après le scrutin avant de dépasser la barre des 1 410 wons, puis d’atteindre 1 410,6 wons en début de séance ce matin. En parallèle, l’indice du billet vert a grimpé jusqu’à 106,052, franchissant le seuil des 106 pour la première fois depuis juillet.Le KOSPI, l'indice de référence de la Bourse de Séoul, a poursuivi sa tendance baissière pour le troisième jour consécutif. Il a ouvert aujourd’hui à 2 468,27 points, en baisse de 14,30 points par rapport à hier, et a chuté brièvement jusqu’aux alentours de 2 430 points en matinée. Sur le marché boursier, les investisseurs étrangers ont vendu net pour plus de 290 milliards de wons, soit environ 194,09 millions d’euros.De l’avis des experts, les chocs subis par les marchés financiers révèlent les vulnérabilités de l'économie du pays du Matin clair, notamment la forte dépendance aux exportations et la concentration dans certains secteurs.Dans un récent rapport, le Centre de la finance internationale de Corée (KCIF) a analysé que la Corée du Sud, étant fortement dépendante du commerce extérieur, devrait rester particulièrement vigilante aux effets négatifs des taxes douanières imposées par le prochain locataire de la Maison Blanche.