Yoon Suk Yeol s’envole pour les sommets de l’Apec et du G20

Photo : KBS News

Le président de la République s’envole aujourd’hui pour un long périple en Amérique du Sud, du sommet de l’Apec, le Forum de coopération économique Asie-Pacifique, à Lima, à celui du G20 à Rio de Janeiro.En marge de la grand-messe dans la capitale péruvienne, Yoon Suk Yeol va également rencontrer à trois le président sortant des Etats-Unis, Joe Biden, et le nouveau Premier ministre japonais, Shigeru Ishiba. Un entretien prévu demain, heure locale, selon le Bureau de Yongsan.Il est possible que le chef de l’Etat sud-coréen s’entretienne également en tête-à-tête avec respectivement son homologue chinois, Xi Jinping, et Ishiba. Si l’entrevue Yoon-Xi a lieu, ce sera leur première rencontre en deux ans.Des discussions se poursuivent aussi pour une rencontre avec Donald Trump, fraîchement réélu président des Etats-Unis.Au sommet de l’Apec, le président Yoon doit évoquer les moyens de coopération pour une croissance inclusive et pour les populations défavorisées. Et lors de la réunion des leaders des vingt principales économies de la planète, au Brésil, il va présenter les actions à prendre pour lutter contre la faim et la pauvreté.