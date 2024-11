Photo : KBS News

En ce deuxième jeudi du mois de novembre, le pays tourne au ralenti au réveil. En effet, c’est le jour du suneung pour les élèves de terminale, l’équivalent du baccalauréat pour les Français. Heureusement, la météo n’est pas mauvaise malgré de la grisaille, permettant aux transports de circuler normalement pour amener les candidats dans leur centre d’examen. Dans l’après-midi cependant, quelques gouttes de pluie sont à prévoir sur tout le territoire.Concernant les températures, ce matin, il fait 12°C à Séoul et à Mokpo. 11°C sont prévus à Gangneung et Suwon et jusqu’à 14°C ont été annoncés à Busan. La maximale est pour l’île de Jeju avec 16°C.Dans l’après-midi, il fera 18°C dans la capitale, et dans le reste du pays il fera entre 19 et 21°C, avec un pic à 24°C à Jeju.