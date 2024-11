Suneung 2025 : jour-J pour près de 522 000 candidats

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, c’est le jour du « suneung », ou l’examen national d’aptitudes pour les études universitaires, pour 2025. Il a lieu en plein mois de novembre, la rentrée universitaire se faisant en mars.Cette année, quelque 522 000 élèves s’y présentent, soit 18 000 candidats de plus que l’an dernier. Parmi eux, un peu plus de 340 000 sont actuellement scolarisés. Et près de 160 000 sont les anciens qui s’y représentent pour décrocher de meilleures notes. Ces chiffres n’ont jamais été aussi importants depuis 21 ans. Une augmentation qui peut s’expliquer par celle polémique du nombre de places en médecine à partir de l’année prochaine. Cette spécialité étant très convoitée en Corée du Sud.En tout cas, l’examen est organisé dans un total de 1 200 établissements à travers le pays. Tous les candidats devaient y arriver à 8h10 au plus tard. Bien évidemment, il leur est interdit d’apporter des téléphones portables ou tout autre appareil électronique dans la salle d'épreuve.Sachez que le test d’aujourd’hui est très important, car il détermine largement dans quelle université iront ces élèves. Plusieurs mesures exceptionnelles sont donc prises pour son bon déroulement. Il s’agit notamment de retarder d’une heure, à 10h, l’ouverture des administrations ou des entreprises. Objectif : fluidifier la circulation pour les candidats.Et la police est à pied-d’œuvre pour escorter les possibles élèves en retard, pour patrouiller aux abords des centres d’examen ou encore pour sécuriser le transport des copies de suneung. Cette année encore, plus de 10 000 policiers sont mobilisés dans tout le pays.Les résultats de l’examen seront rendus publics le 6 décembre.