Interview de Yoon Suk Yeol avec l’agence espagnole EFE à l’occasion de son voyage sud-américain

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen a accordé une interview écrite à l’agence de presse espagnole EFE dans le cadre de sa tournée sud-américaine pour les sommets de l’Apec et du G20.Yoon Suk Yeol a alors affirmé que ce premier voyage en Amérique du Sud revêtait un enjeu en ce qu’il permettra à son pays d’étendre sa « vision de l’Etat pivot » à l’Amérique latine. D’autant que cette région, riche en ressources naturelles, prenait une plus grande importance stratégique dans un contexte de montée du protectionnisme et d’instabilité des chaînes d’approvisionnement.Pour le chef de l’Etat, la Corée du Sud continue de coopérer avec ces nations, en concluant des accords de libre-échange avec elles ou encore en participant à leurs projets de construction d’infrastructures. Les deux parties élargissent en même temps le champ de leur collaboration aux énergies renouvelables, aux biotechnologies ou encore à l’aérospatiale. Ce périple sera donc une importante opportunité pour développer, voire approfondir leurs relations.Dans la foulée, Yoon a promis d’apporter une grande contribution au Forum de coopération économique Asie-Pacifique, afin que celui-ci s’approche de plus près de son objectif de rendre la région plus ouverte et plus paisible.Sur l’organisation dans la ville sud-coréenne de Gyeongju du prochain sommet de l’Apec, le président Yoon a indiqué que la réunion serait placée sous le signe de l’innovation et de la prospérité.Questionné sur la présence de soldats nord-coréens en Russie, le dirigeant a redit que si Pyongyang et Moscou n’arrêtaient pas leur aventure militaire, Séoul prendrait des mesures proportionnelles, de concert avec ses alliés et partenaires.Yoon en a profité pour de nouveau appeler la Chine à jouer un rôle à responsabilité dans la stabilité de la péninsule, voire de l’Indopacifique. Sans oublier d’afficher sa volonté de travailler en étroite coopération avec la seconde présidence de Donald Trump.