Procédures simplifiées pour le certificat d’origine des produits exportés vers le Japon

Photo : YONHAP News

A partir de l’année prochaine, les entreprises sud-coréennes pourront suivre des procédures simplifiées pour certifier le lieu de provenance de leurs produits, lorsqu’ils les exporteront vers le Japon. Des démarches nécessaires pour bénéficier du tarif douanier préférentiel dans le cadre du Partenariat régional économique global (RCEP). C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le ministère de l’Economie et des Finances.A l’heure actuelle, les exportateurs obtiennent ce certificat d’origine après en avoir déposé une demande à la Chambre de commerce et d’industrie, ou au Service de douane. On comptait plus de 41 000 dépôts l’an dernier, et quelque 30 000 entre janvier et août derniers.La Corée du Sud et le Japon font tous deux partie du RCEP, qui regroupe 15 pays d’Asie et du Pacifique. En vertu de ce vaste traité commercial, ses Etats membres simplifient les procédures en question, s’ils ont signé un accord de libre-échange bilatéral. Or, ce n’est pas le cas pour le pays du Matin clair et l’archipel.