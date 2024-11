Séoul et Pékin s’emploient à améliorer leurs relations

Photo : YONHAP News

Un rapprochement s’opère entre Séoul et Pékin en amont d’une seconde présidence de Donald Trump aux Etats-Unis.Cela a commencé à se faire sentir dès le début du mois. Le 1er novembre, le ministère chinois des Affaires étrangères a annoncé, sur son site web, sa politique d'exemption de visa à neuf nouveaux pays. La liste comprend pour la première fois la Corée du Sud.Les titulaires de passeports ordinaires du pays du Matin clair peuvent maintenant se rendre sans visa dans l’Empire du milieu pour le tourisme ou les affaires. Leur séjour ne doit cependant pas dépasser les 15 jours. Et cette nouvelle mesure est appliquée jusqu’à la fin de l’année prochaine.Dans ce contexte, les deux voisins cherchent à organiser un nouveau tête-à-tête de leurs dirigeants en marge des sommets de l’Apec et du G20, qui vont se tenir successivement au Pérou et au Brésil, à partir de demain.