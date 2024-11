Bibigo et Squid Game unissent leurs forces pour une campagne K-food mondiale

Photo : YONHAP News

CJ, par l'intermédiaire de sa marque Bibigo, s'allie avec Squid Game de Netflix pour lancer une vaste campagne internationale. En partenariat avec la saison 2 de la série, elle proposera des produits en édition limitée illustrés par les personnages emblématiques de la série, dans 14 pays, y compris les États-Unis. Cette campagne met en avant des spécialités coréennes, dont des plats de rue, des dumplings, du kimchi et des snacks aux algues, avec des sélections adaptées aux préférences de chaque région.Parmi les nouveautés, Bibigo lance pour la première fois son gimbap surgelé sur les marchés américains et européens. Le « Bibigo Bulgogi Gimbap », déjà disponible en Australie et au Japon, sera bientôt vendu dans des chaînes comme Kroger aux États-Unis et dans des magasins spécialisés en Europe. Par ailleurs, de nouvelles créations à base de calamar, comme des dumplings et des snacks aux algues, seront commercialisées dans des pays comme la Corée et la Thaïlande.CJ prévoit également de diffuser des vidéos publicitaires et d’installer des stands spéciaux en magasins, avec des produits dérivés et des pop-up stores dans certains pays. Selon Stephan ChiPionka, responsable marketing global, cette initiative marque le début d’une série de collaborations avec des contenus internationaux pour faire découvrir les saveurs coréennes à un public mondial.