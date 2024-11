Réforme médicale : un second plan d’action attendu avant la fin de l’année

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Santé a promis aujourd’hui de dévoiler, d’ici la fin de l’année, un second plan d’action visant à poursuivre les réformes médicales à la vitesse voulue.Selon le ministère, son premier plan, annoncé en août dernier, est sur la bonne voie. Il porte sur un total de quatre priorités. Il s’agit d’augmenter le nombre de professionnels de santé et de refondre le système médical assurant des soins de qualité. Sans oublier la revalorisation du tarif de consultations des spécialistes dans certains domaines comme la pédiatrie et la cardiologie ou encore l’établissement d’un filet de sécurité destiné à prévenir des erreurs médicales.Le prochain programme détaillera les mesures concrètes en vue d’éviter ces erreurs du côté des patients comme des médecins, et de réformer les complémentaires santé.L’exécutif continuera en même temps de persuader les internes et les étudiants de retourner dans leurs établissements. Ils avaient commencé à les quitter en février pour manifester leur colère à l’égard du projet gouvernemental d’augmenter le numerus clausus en médecine.