Taekwondo : Pyongyang entend changer le nom de l’un des poomsae appelé « unification »

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord continue de faire disparaître toute référence à la réunification et à la réconciliation. Et ce, depuis que son dirigeant suprême a déclaré, fin 2023, que « les relations Nord-Sud ne sont plus celles entre compatriotes, mais relèvent d’un lien hostile entre deux Etats en guerre ». Cette opération concerne cette fois le taekwondo.D’après Radio Free Asia, le pays communiste cherche désormais à changer le nom de l’un des poomsae appelé « unification ».Selon un document fourni à la radio américaine par un responsable de la Fédération internationale de taekwondo (ITF), Pyongyang veut le remplacer par « Changhun », le pseudonyme de Choi Hong-hi. Ce fondateur de l’art martial avait créé l’ITF à Séoul en 1966. Mais en conflit avec le président sud-coréen d’alors, Park Chung-hee, il s’est exilé au Canada, où il avait multiplié des échanges avec la Corée du Nord.L’ITF est donc différente du WT, qui est la seule fédération de taekwondo membre du Comité international olympique (CIO).