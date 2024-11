Marché des changes : l’intervention des autorités fait fluctuer la valeur du won en ouverture

Photo : YONHAP News

Ce jeudi, le taux de change entre la devise nationale et le billet vert a fluctué en ouverture du marché des changes. En cause, l’intervention verbale, hier, des autorités concernées face à la chute libre du won sud-coréen.Un dollar américain coûtait alors 1 403,6 wons, en baisse de 3 wons sur une journée. Une baisse attribuée donc à cette première intervention depuis sept mois.Le vice-Premier ministre à l’Economie a convoqué aujourd’hui une réunion macroéconomique et financière d’urgence. A cette occasion, Choi Sang-mok a précisé que l’incertitude continue de planer sur le marché. Le très possible changement de politique économique et monétaire de la prochaine administration américaine et l’évolution de la croissance mondiale et de l’inflation en sont les principaux responsables.Dans la foulée, celui qui est aussi le ministre de l’Economie et des Finances s’est engagé à observer la situation avec une vigilance particulière.