Météo : un début de week-end sous la grisaille

Photo : YONHAP News

En ce troisième vendredi du mois de novembre, le temps est maussade au pays du Matin clair. Cette tendance se poursuivra d’ailleurs samedi avant que l’on puisse voir le ciel se découvrir dans la journée de dimanche.Aujourd’hui et demain, les températures seront similaires. Il fera, le matin, 13°C à Séoul et entre 12 et 13°C dans le reste du pays. Exception, cependant, sur la côte sud : il fera 15°C à Busan, 16°C à Yeosu et une maximale de 18°C sur l’île méridionale de Jeju. L’après-midi, les températures vont osciller entre 19 et 21°C.En revanche, le froid s’installera dimanche matin. Il fera 6°C dans la capitale, 7°C à Suwon, et 11°C à Andong. Une fois de plus, il fera plus doux dans le sud, avec un mercure avoisinant 15°C à Busan et Yeosu et 17°C à Jeju. Dans la seconde moitié de journée, il fera 12°C à Séoul, 14°C dans le Jeolla, 15°C à Gangneung et 19°C à Busan.