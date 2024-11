Taux de change : la Corée du Sud est réintégrée dans la liste de surveillance des USA

Photo : KBS News

Aux Etats-Unis, le département du Trésor a de nouveau désigné la Corée du Sud comme pays sous surveillance en matière de taux de change. Selon son rapport semestriel sur les politiques macroéconomiques et de change des principaux partenaires commerciaux, remis jeudi au Congrès, elle figure parmi les sept pays, incluant la Chine, le Japon, Singapour, Taïwan, le Vietnam et l'Allemagne, dont le taux de change fait l'objet d'une surveillance par les USA.Le pays du Matin clair y avait été inclus d'avril 2016 à novembre 2023. Il n'avait pas non plus été mentionné dans le rapport de juin dernier. Cependant, il y figure de nouveau.Conformément à la loi de promotion du commerce de 2015, Washington évalue les politiques macroéconomiques et de change de ses 20 principaux partenaires commerciaux. Si ces derniers remplissent certains critères, ils sont désignés comme étant sous analyse approfondie ou sous surveillance.Selon le rapport, la Corée du Sud a été incluse dans cette catégorie non seulement en raison de son excédent commercial avec son partenaire américain, mais aussi en raison de son excédent courant. Le Trésor américain a indiqué que fin juin, l'excédent courant du pays du Matin clair représentait 3,7 % de son PIB, soit une hausse de 0,2 % par rapport à 2023. Cette augmentation s'explique par la hausse de la demande extérieure pour les produits technologiques « made in Korea ». Son excédent commercial avec les USA, quant à lui, est passé de 38 milliards de dollars en 2023 à 50 milliards de dollars cette année.