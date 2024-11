Drones explosifs : Kim Ⅲ supervise des tests et ordonne une production massive

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen a revisité, jeudi, après trois mois, le site des tests de performance de drones suicides d’attaque. La KCNA a rapporté aujourd’hui que Kim Jong-un a supervisé pour la deuxième fois l'essai de différents types de drones explosifs. Ces derniers ont été produits par un institut de recherche sous le Complexe de technologie des drones et par des entreprises associées.Toujours d’après l’agence de presse officielle du pays communiste, Kim III s'est déclaré satisfait des caractéristiques tactiques et techniques de ces nouveaux engins et a ordonné de commencer leur production de masse. Il a également souligné que ces drones, avec leurs faibles coûts de production et leur potentiel militaire croissant, étaient essentiels pour l'avenir. Avant de donner des directives stratégiques importantes pour le développement des équipements militaires sans pilote.En août, Pyongyang avait déjà rendu public, un test de performance de drone suicide. Une première. Le numéro un nord-coréen s’était également rendu sur place. Hier, il était accompagné de hauts responsables du Comité central du Parti des Travailleurs, dont Ri Byong-chol et Jo Yong-won.