Mondial de football : la Corée du Sud s’impose face au Koweït en qualifications

L’équipe nationale sud-coréenne de football s'est imposée 3-1 contre le Koweït lors de la 5e rencontre du troisième tour des qualifications asiatiques pour la Coupe du Monde 2026. Le match s’est déroulé aujourd’hui au stade international Jaber Al-Ahmad de Koweït City.Le premier but est survenu dès la 10e minute, avec une tête de Oh Se-hun sur un centre de Hwang In-beom. Neuf minutes plus tard, Son Heung-min a transformé un penalty, portant le score à 2-0.Le Koweït a réduit l'écart à la 60e minute grâce à une réalisation de Mohammad Daham. Cependant, à la 74e, Bae Jun-ho, entré en jeu en remplacement de « Sonny », a inscrit le troisième but sud-coréen sur une passe de Hwang.Grâce à cette victoire, les guerriers de Taeguk maintiennent leur invincibilité dans ces qualifications, avec quatre victoires et un match nul, consolidant ainsi leur première place dans le groupe B. Les hommes de Hong Myung-bo se rendront ensuite en Jordanie pour affronter la Palestine. Il s’agira du dernier match international de l'année.