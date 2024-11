Séoul-Tokyo : première rencontre entre les ministres des Affaires étrangères après la prise de fonction d’Ishiba

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Cho Tae-yul a tenu son premier entretien avec son nouvel homologue japonais, Takeshi Iwaya.D’après le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, la rencontre a eu lieu jeudi à Lima, en marge de la réunion ministérielle de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (Apec). Lors de cet échange, Cho et Iwaya ont convenu de maintenir une communication régulière et de gérer avec prudence les sujets sensibles entre leurs pays. Ils ont également décidé de mettre en œuvre plusieurs projets commémoratifs pour célébrer le 60e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques bilatérales l’année prochaine.Les deux ministres ont exprimé leur inquiétude concernant le déploiement de soldats nord-coréens en Russie, qu’ils considèrent comme une menace sérieuse pour la paix et la sécurité sur la péninsule coréenne et à l’échelle mondiale. Ils se sont ainsi accordés sur l’importance d’une coopération étroite entre leurs pays, ainsi qu’au sein de l’alliance entre Séoul, Tokyo et Washington, en ce qui concerne les questions liées à Pyongyang.A cette occasion, le gouvernement sud-coréen n’a pas commenté la cérémonie commémorative prévue pour les travailleurs de la mine de Sado au Japon. Des médias de l’archipel ont rapporté que la cérémonie, initialement prévue à une date antérieure, serait reportée au 24 novembre. Il a été indiqué que Séoul et Tokyo sont toujours en cours de négociation sur les modalités de l’événement.