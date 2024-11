Jin de BTS se lance en solo avec « Happy »

Photo : YONHAP News

Avis aux Armys. Jin, membre du groupe BTS, dévoile aujourd'hui son tout premier album solo « Happy ». Selon son agence, BigHit Music, il sortira simultanément dans le monde entier cet après-midi à 14 heures.Cet album comprend au total six chansons, dont le titre principal « Running Wild », celui déjà sorti « I'll Be There », ainsi qu'un morceau dédié aux fans, « I Will Come to You ».L’aîné du septuor a exprimé sa joie de le sortir sous son propre nom, espérant que ce dernier apporte du bonheur à tous ceux qui l’écouteront.Notamment, dans « I Will Come to You » qu’il a écrit lui-même, Jin s’est inspiré de ses notes rédigées pendant sa formation militaires pour décrire son envie de retrouver rapidement ses fans.Afin de célébrer la sortie de ce tout nouveau projet musical, l’artiste organise même un showcase spécial les 16 et 17 novembre au stade Jangchung, à Séoul.