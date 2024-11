Les chefs de la diplomatie de Séoul et Washington se retrouve au Pérou

Photo : YONHAP News

Le chef de la diplomatie sud-coréenne et le secrétaire d’État américain se sont rencontrés jeudi au Pérou. Selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, les deux hommes ont échangé leurs points de vue sur les relations bilatérales, la coopération trilatérale avec le Japon, ainsi que sur le déploiement de troupes nord-coréennes en Russie.Lors de cette rencontre dans la capitale péruvienne, Cho Tae-yul et Antony Blinken ont exprimé leurs préoccupations face au renforcement de la coopération militaire entre Pyongyang et Moscou, qu'ils ont qualifiée d’illicite et de menace sérieuse pour la sécurité dans la région indo-pacifique et en Europe.À cette occasion, Séoul et Washington ont convenu de coopérer étroitement pour contrer une éventuelle assistance militaire de la Russie à la Corée du Nord en échange de troupes nord-coréennes.Enfin, Blinken a assuré que les principales avancées dans les relations entre la Corée du Sud et les États-Unis seraient transmises en douceur à la prochaine administration américaine.