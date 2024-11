Yoon va s'entretenir avec Xi en marge du sommet de l’Apec

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol prévoit de rencontrer ce vendredi son homologue chinois Xi Jinping à Lima, en marge du sommet de l’Apec. Les deux dirigeants discuteront des moyens de renforcer la coopération économique bilatérale ainsi que les échanges culturels et humains. Leurs points de vue sur les enjeux régionaux actuels, notamment la situation sur la péninsule coréenne, doivent être également échangés.Un sommet trilatéral Séoul-Washington-Tokyo avec le président américain Joe Biden et le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba est également programmé. La Maison Blanche a déclaré qu’à cette occasion, les trois pays annonceront la création d'un secrétariat dédié à leur coopération. Le gouvernement sud-coréen s'efforce également d'organiser une rencontre entre Yoon et Biden. En cas de tenue de cet entretien, la question du soutien à l'Ukraine devrait être abordée.À propos d'une éventuelle rencontre avec son successeur Donald Trump, le Bureau présidentiel de Yongsan a indiqué que ce dernier a signalé qu’il serait difficile de s’entretenir avec des dirigeants étrangers avant son entrée en fonction, mais qu'il resterait en communication avec eux.Arrivé hier à Lima, le chef de l’État sud-coréen a entamé son programme pour le sommet de l’Apec : prononciation aujourd’hui d’un discours en première session, en tant que président du pays hôte du forum pour l’année prochaine.Demain, Yoon doit rencontrer la présidente péruvienne Dina Boluarte. Après un séjour de quatre jours à Lima, il s’envolera le 17 novembre en direction de Rio de Janeiro, au Brésil, où se tiendra le sommet du G20.