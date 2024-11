Lee Jae-myung condamné à un an de prison avec sursis

Photo : YONHAP News

Le patron du Minjoo, Lee Jae-myung, a été condamné à un an de prison avec sursis de deux ans pour violation de la loi sur les élections aux fonctions publiques. Le Parquet l'avait poursuivi en justice, estimant qu'il avait tenu des propos mensongers lors de la dernière présidentielle.Le premier point concerne le scandale de corruption lié aux projets immobiliers de Daejangdong, dans lequel le chef de la première formation d’opposition est soupçonné d’être impliqué. Après le décès de Kim Moon-ki, un ancien cadre de la Société de développement de Seongnam, survenu en pleine enquête sur cette affaire, il avait déclaré ne pas le connaître. Le second point reproché : lors d’un audit parlementaire, il avait affirmé que le ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports l’avait « menacé » de modifier l’usage d’un site à Baekhyeondong, une décision qui aurait favorisé un acteur privé dans son développement.Lee Jae-myung a défendu ses propos, affirmant que sa déclaration sur Kim reflétait une perception subjective et ne relevait donc pas de la sanction pénale. Concernant l’audit, il a soutenu que ses paroles n’avaient pas été prononcées dans l’intention d’influencer l’élection.Si la Cour suprême confirme ce verdict, l’ancien avocat pour les droits de l’Homme devenu politicien perdra son siège de député. Il sera aussi privé de son droit d’éligibilité pendant cinq ans, ce qui l’empêchera de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Par ailleurs, le Minjoo devra restituer les frais de campagne remboursés après le précédent scrutin présidentiel, soit 43,4 milliards de wons (environ 29 millions d’euros).Lee Jae-myung a d’ores et déjà annoncé son intention de faire appel.