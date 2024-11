Apec : première rencontre entre Yoon et Xi en 2 ans

Photo : YONHAP News

Le président Yoon Suk Yeol, en visite au Pérou pour assister au sommet de l’Apec, a tenu un sommet bilatéral avec son homologue chinois Xi Jinping. C'est une première en deux ans.Les deux dirigeants ont échangé une poignée de main avec des visages souriants. Cette réunion, qui se tient dans un contexte marqué par l’envoi de troupes nord-coréennes en Russie, s’est principalement concentrée sur les discussions liées à la sécurité.Lors de l’entretien, qui a duré environ 30 minutes, le président Yoon a souligné que la sécurité mondiale traversait des changements importants et a appelé à une communication étroite entre la Corée du Sud et la Chine. Il a également insisté sur le fait que la paix et la prospérité dans la région servent les intérêts des deux pays.De son côté, le président Xi a proposé que la Corée du Sud et la Chine jouent un rôle humanitaire en faveur de la paix dans la région.Par ailleurs, le chef d’Etat sud-coréen a participé à un sommet trilatéral avec les dirigeants des États-Unis et du Japon. Les trois pays ont convenu de répondre conjointement à la coopération militaire entre la Russie et la Corée du Nord. Ils ont également officialisé la création d’un secrétariat pour institutionnaliser leur collaboration tripartite.Lors de la première session du sommet de l’Apec, Yoon a mis en avant l’importance d’un système de commerce multilatéral et a fermement exhorté à mettre fin à la coopération militaire entre la Corée du Nord et la Russie.Enfin, concernant une éventuelle rencontre avec Donald Trump, président nouvellement élu des États-Unis, celle-ci devrait avoir lieu après la cérémonie d’investiture prévue pour janvier prochain.