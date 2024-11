Photo : YONHAP News

En ce troisième lundi du mois de novembre il fait très beau dans tout le pays du Matin clair. Le soleil brille et aucun nuage n’est présent dans le ciel.Concernant les températures, cependant, elles ont chuté. En effet, sur le chemin du travail, il fait -2°C à Séoul et dans le sud-ouest ainsi qu’à Andong. La côte sud voit son mercure grimper jusqu’à 4°C et la maximale est pour l’île méridionale de Jeju avec 9°C.Cet après-midi, les températures ne vont pas beaucoup augmenter. Il fera 7°C dans la capitale, tout comme à Cheongju et à Suwon. Entre 8 et 9°C sont prévus dans le Jeolla mais aussi dans le l’est du Gangwon à Gangneung. Il fera 13°C à Busan et 15°C à Jeju.