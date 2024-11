Coopération élargie : la Corée du Sud et le Pérou s'allient pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Pérou ont décidé de renforcer leur coopération bilatérale dans les industries de la défense et de l’exploitation minière. Et ce, afin de garantir la stabilité des chaînes d'approvisionnement en minéraux stratégiques.Cette ambition figure dans la déclaration commune adoptée à Lima, à l'issue d'un tête-à-tête entre les présidents des deux pays, tenu dimanche, heure locale, en marge du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC).Yoon Suk Yeol et Dina Boluarte ont affirmé que cet approfondissement des relations renforcerait leur partenariat stratégique.Dans ce cadre, Hyundai Rotem et la société publique d'armement péruvienne FAME ont signé un accord de coopération global portant sur des équipements pour l’armée de terre. Par ailleurs, Korea Aerospace Industries (KAI) a conclu un protocole d’entente avec l’agence aéronautique péruvienne SEMAN pour la production conjointe de composants destinés au chasseur KF-21.Un autre protocole d’entente a été signé pour la coopération dans le domaine des minéraux clés. Ce partenariat prévoit un partage accru d'informations sur les chaînes d'approvisionnement, des projets conjoints d'exploration géologique, ainsi que des échanges de technologies et d'expertise. Il convient de rappeler que le Pérou est le deuxième producteur mondial de cuivre, d’argent et de sélénium, ainsi que le quatrième de zinc.Les deux dirigeants ont également convenu d’encourager les entreprises sud-coréennes à participer activement aux grands projets d’infrastructure péruviens, notamment dans la construction de métros, d'autoroutes et de ports. Hyundai Engineering & Construction Corporation est d’ores et déjà impliqué dans le projet de nouvel aéroport de Chinchero.Enfin, Yoon et Boluarte ont profité de leur rencontre pour réitérer leur appel à une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la Corée du Nord. Ils se sont aussi engagés à promouvoir ensemble les droits humains en Corée du Nord, en collaboration avec les institutions internationales compétentes.