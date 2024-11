Missiles longue portée : Biden autorise Kyiv à frapper le territoire russe

Photo : YONHAP News

Joe Biden a donné son feu vert à l'Ukraine pour utiliser des missiles à longue portée fournis par les États-Unis contre des cibles sur le territoire russe. Cette décision intervient en réponse au déploiement de troupes nord-coréennes en soutien à la Russie, a rapporté le New York Times hier, heure locale.Selon le quotidien, il s’agit de missiles ATACMS, capables de frapper des cibles à une distance allant jusqu’à 300 kilomètres. Il est probable que l'armée ukrainienne les utilise pour cibler des soldats russes et nord-coréens, notamment dans la région de Koursk, située à l'ouest de la Russie.Des sources au sein du gouvernement américain, citées par le journal, indiquent que cette décision ne vise pas à transformer radicalement la dynamique du conflit, mais plutôt à envoyer un message clair à Pyongyang : les capacités militaires nord-coréennes sont limitées, et leur déploiement aux côtés des troupes russes ne sera pas toléré.L’Ukraine avait auparavant sollicité Washington pour obtenir l'autorisation de frapper des cibles en Russie à l'aide de ces missiles longue portée. Cependant, Joe Biden s'y était opposé, cherchant à éviter une escalade majeure.Le président américain avait néanmoins commencé à assouplir les restrictions sur l’utilisation des armes fournies à Kyiv en mai dernier, après des frappes russes dans l’oblast de Kharkiv. Il avait alors permis à l'Ukraine d'utiliser des lance-roquettes multiples HIMARS, d'une portée de 80 kilomètres, pour des représailles limitées.