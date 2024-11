Pyongyang provoque Séoul avec des ballons-poubelles et des brouillages GPS

Photo : YONHAP News

L'état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé ce matin, à 3 heures, que la Corée du Nord avaient envoyé des « ballons-poubelles » en direction du Sud. En raison de la direction du vent, ceux-ci pourraient s'écraser sur Séoul et dans la province de Gyeonggi, qui l’entoure.La dernière opération de ce type remontait au 24 octobre. Depuis fin mai, Pyongyang a donc effectué 31 largages de ballons chargés d’ordures en franchissant le 38e parallèle.Kim Yo-jong, la puissante sœur du dirigeant Kim Jong-un, avait prévenu samedi dernier que Séoul « paierait le prix fort » pour le présumé envoi de tracts anti-Pyongyang et d’autres objets hostiles.Par ailleurs, le régime nord-coréen continue de brouiller les signaux GPS le long de la frontière intercoréenne, et ce pour le dixième jour consécutif. Initialement détectés sur des îles situées au nord-ouest de la Corée du Sud, ces brouillages s’étendent désormais à d'autres régions frontalières, notamment la province de Gyeonggi et le nord de la province de Gangwon.Selon l’armée sud-coréenne, l’intensité de ces brouillages est moins importante qu’en mai et qu’en juin, et leur durée est, elle, plus courte. Ces opérations pourraient faire partie d’un entraînement pour contrer d’éventuelles incursions de drones.Le JCS assure que ces interférences n’affectent pas les équipements ou opérations militaires sud-coréennes. Toutefois, elles présentent des risques pour la navigation maritime et aérienne civile.