JCS : les provocations par ballons-poubelles doivent cesser

Photo : YONHAP News

L'état-major interarmées sud-coréen (JCS) a adressé un avertissement ferme à la Corée du Nord, exigeant l'arrêt immédiat de l'envoi de ses ballons-poubelles. Dans un communiqué signé ce jour par le directeur adjoint de la communication, le JCS a appelé Pyongyang à ne pas tester davantage la patience de l’armée sud-coréenne.Selon le JCS, environ 40 ballons-poubelles ont été envoyés par le Nord ce matin. Une vingtaine d’objets, contenant des tracts de propagande, ont été retrouvés à Séoul et dans la province de Gyeonggi. Les analyses n'ont révélé aucune substance dangereuse.Le communiqué souligne que, malgré des avertissements répétés, le régime nord-coréen persiste dans ces actions mesquines. Depuis mai, plus de 7 000 de ces ballons ont été envoyés en 31 vagues distinctes, causant des dégâts matériels, des blessures et une montée de l’anxiété parmi les citoyens.Séoul condamne fermement ces actes et avertit que le régime de Kim Jong-un est sur le point de franchir une « ligne rouge ». Toute escalade supplémentaire engagerait pleinement la responsabilité de Pyongyang, précise le communiqué.Pour rappel, un ballon-poubelle nord-coréen était tombé le 24 octobre dans la cour du Bureau présidentiel à Yongsan, au moment même où une cérémonie de bienvenue était organisée pour le président polonais.Depuis cet incident, aucune autre provocation n’avait été signalée jusqu’à ce matin, lorsque de nouveaux ballons ont été détectés. Ces derniers ont été envoyés moins de 24 heures après que Kim Yo-jong, la puissante sœur de Kim Jong-un, a dénoncé les tracts anti-Pyongyang distribués par des militants sud-coréens.