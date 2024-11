G20 : Yoon Suk Yeol arrive au Brésil

Photo : YONHAP News

Le sommet du G20 a débuté ce lundi, heure locale, à Rio de Janeiro, et se poursuivra jusqu’à demain.Le Musée d’art moderne de la ville brésilienne accueille cet événement de grande envergure, réunissant de nombreux chefs d’État et de gouvernement, dont le président sud-coréen Yoon Suk Yeol et ses homologues américain Joe Biden et brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, et le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba.La Russie sera représentée par son ministre des Affaires étrangères, Sergey Lavrov, en l’absence annoncée de Vladimir Poutine.Pour la première fois, l’Union africaine participera en personne à ce rassemblement, marquant une étape symbolique pour le continent.Sous la devise « Construire un monde juste et une planète durable », les dirigeants du G20 discuteront des grands enjeux mondiaux : inclusion sociale, développement durable et transition énergétique. Des sessions spéciales seront consacrées à la création d’une coalition mondiale de lutte contre la faim et la pauvreté.Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol, arrivé hier à Rio après avoir participé au sommet de l’APEC à Lima, au Pérou, entend exhorter les membres du G20 à relever ensemble les défis mondiaux tels que le changement climatique, la transition vers une neutralité carbone numérique et la guerre en Ukraine.