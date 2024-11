L'université Yonsei face à des accusations de fuite de ses sujets d’examen d'admission

Photo : YONHAP News

L’université Yonsei est au cœur d’une controverse liée à une fuite présumée des sujets de son examen d’admission pour les candidats en filière scientifique. Suite à une décision de justice suspendant la validité de ces épreuves, Yonsei a déposé une objection et demandé un traitement accéléré du dossier pour éviter des perturbations avant l’annonce prévue des résultats le 13 décembre. L’université explore également l’option de transférer les admissions concernées vers la procédure régulière ou d’organiser une nouvelle épreuve.L’établissement a déclaré que sa priorité était de minimiser les préjudices pour plus de 10 000 candidats concernés par cette décision. Si l’objection déposée n’est pas retenue, Yonsei prévoit de faire appel devant une juridiction supérieure pour obtenir un nouveau jugement. Selon l’université, toutes les options restent ouvertes pour garantir que les candidats soient le moins impactés possible.Cependant, l’avocate des plaignants, Kim Jung-seon, s’est opposée à l’idée de transférer les admissions vers une autre procédure, jugeant cette solution illégale et injuste pour les candidats ayant déjà passé l’examen. Elle a annoncé son intention de demander un traitement accéléré du dossier principal, afin de clarifier rapidement la situation et de protéger les droits des étudiants concernés.